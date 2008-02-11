Суддя усамітнився, щоб вирішити долю Рудьковського

Суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій ВОВК пішов до дорадчої кімнати для прийняття рішення щодо заміни запобіжного заходу колишньому міністру транспорту та зв’язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання слідчий наполягав на тому, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ систематично порушував взяті на себе зобов’язання, перебуваючи на підписці про невиїзд, відмовлявся ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи, тому слідчий вважає, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ таким чином намагається затягнути розслідування справи, уникнути суду і відповідальності за свої дії.

У свою чергу, М.РУДЬКОВСЬКИЙ, у якого під час суду погіршилось самопочуття, заявив, що регулярно з’являвся на виклики слідчого. «Ми з ним у присутності адвоката і прокурора Києва детально обговорили питання ознайомлення з матеріалами справи – як тільки адвокат завершить ознайомлення, я підпишу справу», - стверджує М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Крім того, М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив про домовленість зі слідчим про те, що той телефонуватиме йому у разі необхідності візитів до прокуратури.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, прокурор Києва пояснив йому, що під час розслідування справи він може перебувати як в місті, де проводиться слідство, тобто в Києві, так і в Чернігові за місцем реєстрації. «На всі телефонні виклики слідчого я приїжджав», - запевнив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

У свою чергу, адвокат надав суду два клопотання. В першому були заяви М.РУДЬКОВСКЬОГО з приводу того, де він буде знаходитися і як, за яким повідомленням слідчого з’являтися до нього

У свою чергу, адвокат надав суду два клопотання. В першому були заяви М.РУДЬКОВСЬКОГО з приводу того, де він знаходитиметься і за яким повідомленням слідчого з’являтиметься до нього. Всі ці документи мали підпис самого слідчого. Також до цього клопотання були додані медичні довідки щодо стану здоров’я М.РУДЬКОВСЬКОГО. Зокрема, серед цих довідок містилося і повідомлення з клініки «Борис» про те, що з 28 січня 2008 року М.РУДЬКОВСЬКОГО було госпіталізовано. В іншому клопотанні містилися висновки Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді щодо «брутального викрадення М.РУДЬКОВСЬКОГО з клініки». Попри заперечення прокуратури та слідчого, суд долучив ці клопотання до справи.

Наприкінці свого виступу адвокат висловив переконання, що подання слідчого містить факти «маніпуляції справою».

Також він вважає, що слідство могло б надати М.РУДЬКОВСЬКОМУ можливість закінчити лікування, аби потім він продовжив ознайомлюватись з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою столиці направлене до суду подання про зміну обвинуваченому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.