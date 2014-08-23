Росія має намір й далі поставляти в Донбас "гуманітарну допомогу"

У Росії підтвердили намір продовжити співпрацю з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) в зусиллях з надання гуманітарної допомоги жителям Південного Сходу України.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв'язку з наданням гуманітарної допомоги Південно- Східній Україні і позицією МКЧХ на сайті міністерства.

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"Ми керувалися при цьому виключно цілями допомогти потребуючим мирним громадянам", - йдеться в повідомленні.

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У коментарі також зазначається, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста показав себе відповідальним партнером. У нинішній ситуації, що змінилася, МКЧХ підтверджує готовність підтримувати і розширювати свою присутність і діяльність у Луганській області.