Росія має намір й далі поставляти в Донбас "гуманітарну допомогу"
У Росії позитивно оцінили позицію МКЧХ підтримувати і розширювати свою присутність і діяльність у Луганській області.
У Росії підтвердили намір продовжити співпрацю з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) в зусиллях з надання гуманітарної допомоги жителям Південного Сходу України.
Про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв'язку з наданням гуманітарної допомоги Південно- Східній Україні і позицією МКЧХ на сайті міністерства.
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"Ми керувалися при цьому виключно цілями допомогти потребуючим мирним громадянам", - йдеться в повідомленні.
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У коментарі також зазначається, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста показав себе відповідальним партнером. У нинішній ситуації, що змінилася, МКЧХ підтверджує готовність підтримувати і розширювати свою присутність і діяльність у Луганській області.