Порошенко подякував одеситам, які не дозволили розпалити у місті полум'я війни
Про це він сказав сьогодні в Одесі, виступаючи перед початком військово-морського параду з нагоди Дня Незалежності України.
Президент України Петро Порошенко подякував одеситам, які не дозволили розпалити у місті полум'я війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Одесі, виступаючи перед початком військово-морського параду з нагоди Дня Незалежності України.
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Президент висловив задоволення тим, що, проїжджаючи сьогодні вулицями міста, він звернув увагу, скільки в Одесі патріотів, скільки в Одесі українських прапорів, якими його вітали.
“Одесо, дякую вам за це”, - сказав Порошенко.
За словами глави держави, в Одесі можна побачити усміхнених, доброзичливих і спокійних людей.
“Так виглядає мир і спокій, який, на жаль, втрачено у Донецьку і Луганську”, - зазначив він.
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За словами президента, те, що бойовики і сепаратисти “не змогли розпалити тут полум'я війни, заслуга одеситів — спокійних, урівноважених людей”.
Водночас він зауважив, що жителі Одеси “теж заплатили за це дорогою ціною під час подій 2 травня”.
Президент також наголосив на тому, “яким непомітним може бути перехід від спокою до війни”.