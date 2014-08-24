Президент України Петро Порошенко подякував одеситам, які не дозволили розпалити у місті полум'я війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Одесі, виступаючи перед початком військово-морського параду з нагоди Дня Незалежності України.

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Президент висловив задоволення тим, що, проїжджаючи сьогодні вулицями міста, він звернув увагу, скільки в Одесі патріотів, скільки в Одесі українських прапорів, якими його вітали.

“Одесо, дякую вам за це”, - сказав Порошенко.

За словами глави держави, в Одесі можна побачити усміхнених, доброзичливих і спокійних людей.

“Так виглядає мир і спокій, який, на жаль, втрачено у Донецьку і Луганську”, - зазначив він.

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За словами президента, те, що бойовики і сепаратисти “не змогли розпалити тут полум'я війни, заслуга одеситів — спокійних, урівноважених людей”.

Водночас він зауважив, що жителі Одеси “теж заплатили за це дорогою ціною під час подій 2 травня”.

Президент також наголосив на тому, “яким непомітним може бути перехід від спокою до війни”.