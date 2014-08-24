У Костянтинівці затримали особистого охоронця бойовика Гіркіна-Стрєлкова

Вчора у Костянтинівці спецгрупою МВС після запеклого збройного опору був затриманий особистий охоронець терориста Гіркіна.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Думаю, що тепер ми дізнаємося таємницю зникнення Стрєлкова-Гіркіна та багато інших подробиць про злочини терристів починаючи з захоплення Слов'янського міськвідділу міліції, а може і більш ранніх подій", - пише він.

Радник Авакова зазначив, що затримання терориста відбувалося в умовах жорсткого опору.

"Вчора вранці група затримання з кращих бійців спецпідрозділу «Сокіл» виїхала на місце затримання - висотний житловий будинок у спальному масиві у Костянтинівці. Піднявшись на 7 поверх подзвонили у двері, представившись комунальною службою на предмет перевірки лічильників. Проте терорист відчув, що за ним прийшли зовсім не комунальники та відкрив вогонь з автомата через двері", - пише Геращенко.

Співробітники міліції відкрили вогонь у відповідь та поранили терориста в плече, після чого вибили двері і затримали пораненого бойовика, якому була надана перша медична допомога.

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"Зауважу, що терорист був у стані сильного алкогольного сп'яніння, і схоже, що це його хронічний стан вже п'ятий місяць", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав терористу запобіжний захід на період слідства у вигляді арешту. А.В. Ш. інкримінується участь у вбивстві та замаху на вбивство з метою заволодіння майном та грошовими коштами.