Ватажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі Тореза
Гиркин похвалився тим, що в районі Тореза його бойовики збили нібито ще один Ан-26. Саме біля Тореза впав пасажирський літак авіаліній Малайзії.
"В районі Тореза тільки що збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж - не літати в "нашому небі" - цинічно пише терорист.
"Пташка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали", - впевнено хвалиться Гіркін.
Також, Гіркін заявляє, що був підбитий ще один літак, імовірно Су.
Повідомлення Гіркіна з'явилося близько 16:50 за Києвом.
Читайте такожМалайзійський літак впав на території, контрольованій «ДНР» - ОДА
Як повідомлялося, сьогодні, 17 липня, орієнтовно о 16.20 зник з екранів радарів літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Боїнг-777, що здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам - Куала - Лумпур.
Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що малайзійський лайнер збили донецькі терористи з зенітно-ракетного комплексу «Бук».
Загинули 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.