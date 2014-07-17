Ватажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі Тореза

"В районі Тореза тільки що збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж - не літати в "нашому небі" - цинічно пише терорист.

"Пташка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали", - впевнено хвалиться Гіркін.

Також, Гіркін заявляє, що був підбитий ще один літак, імовірно Су.

Повідомлення Гіркіна з'явилося близько 16:50 за Києвом.

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Як повідомлялося, сьогодні, 17 липня, орієнтовно о 16.20 зник з екранів радарів літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Боїнг-777, що здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам - Куала - Лумпур.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що малайзійський лайнер збили донецькі терористи з зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Загинули 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.