"Парад" військовополонених у Донецьку підтверджує, що Україна має справу з терористами - польський генерал
Проведення українських військовополонених центром Донецька підтверджує, що Україна має справу з терористами, а не місцевою владою, з якою можна вести якісь переговори.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, таку думку сьогодні висловив колишній керівник польського служби спецпризначенців GROM генерал Роман Полко в ефірі TVN24.
”Цей «парад» показує світу, що у Донецьку не маємо справу з якоюсь владою, котра хоче нормально функціонувати чи приєднатися до Росії, а лише з терористами, котрих підтримує РФ. Маємо доказ цього”, - сказав він, висловивши переконання, що цей захід був організований за вказівкою з Москви.
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Полко наголосив, що не можна так принижувати полонених.
Генерал заявив, що з таким підходом у майбутньому можемо стати свідками, як проросійські терористи вбиватимуть людей у прямому ефірі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, у Донецьку, центральною вулицею Артема, уздовж площі імені Леніна бойовики прогнали колону українських військовополонених.
Майже 100 військовополонених із заведеними за спини руками пройшли колонами у супроводі терористів-конвоїрів з автоматами.
Також на площу ім. Леніна бойовики звезли кілька згорілих і пошкоджених одиниць військової техніки – танків, БТРів, гармат, а також систему «Град». За твердженнями бойовиків, ця військова техніка – це техніка української армії, що є трофеєм терористів.
На оприлюдненому в Інтернеті відео чути, як присутні на вулицях люди кричать на адресу полонених: «Фашисти!».