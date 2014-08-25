Порошенко занепокоєний планами повторного "гуманітарного вторгнення" Росії

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко та Ромпей обговорили ситуацію в Україні напередодні зустрічі Україна-ЄС-«Євразійська трійка» в Мінську 26 серпня.

Глава української держави висловив надзвичайне занепокоєння з приводу перетину українського кордону російською бронетехнікою та наміру Росії повторно направити в Україну так званий «гуманітарний» конвой. Президент України закликав Президента Європейської Ради вжити спільних заходів, щоб зупинити війну в центрі Європи.

Читайте такожРосія хоче направити другий "гуманітарний конвой" до України цього тижняСпіврозмовники домовились, що українське питання може стати предметом окремого обговорення главами держав та урядів країн ЄС 30 серпня.

Ромпей підтвердив готовність зустрітись із Порошенком 30 серпня в Брюсселі для детального обговорення ситуації та позиції Європейського Союзу, підкреслюється в повідомленні.