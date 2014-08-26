Журналісти, що потрапили в оточення з військовими, вийшли на зв'язок

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на народного депутата, засновника телеканалу Миколу Княжицького.

«Вони сказали, що перебувають в оточенні разом із кількома частинами, серед яких – батальйон «Дніпро-2» Міністерства оборони України. Вони намагаються бути в безпечному місці», – розповів він.

Читайте такожВійськові та журналісти потрапили в оточення під Іловайськом - ЗМІ«Розповіли, що бійці, з якими вони перебувають, у бою відбили російський танк, з усіма документами, з російської військової частини», – зазначив Микола Княжицький.

Раніше українські сили змогли взяти під контроль лише частину Іловайська, в іншій бойовики мають добре підготовлений укріплений район. 25 серпня у бою за звільнення Іловайська загинули командир спецбатальйону «Херсон» Руслан Сторчеус і боєць Олег Пєшков.