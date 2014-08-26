Журналісти, що потрапили в оточення з військовими, вийшли на зв'язок
Знімальна група телеканалу «Еспресо.tv», члени якої разом із українськими військовими потрапили в оточення під Іловайськом, вийшли на звʼязок.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на народного депутата, засновника телеканалу Миколу Княжицького.
«Вони сказали, що перебувають в оточенні разом із кількома частинами, серед яких – батальйон «Дніпро-2» Міністерства оборони України. Вони намагаються бути в безпечному місці», – розповів він.
Читайте такожВійськові та журналісти потрапили в оточення під Іловайськом - ЗМІ«Розповіли, що бійці, з якими вони перебувають, у бою відбили російський танк, з усіма документами, з російської військової частини», – зазначив Микола Княжицький.
Раніше українські сили змогли взяти під контроль лише частину Іловайська, в іншій бойовики мають добре підготовлений укріплений район. 25 серпня у бою за звільнення Іловайська загинули командир спецбатальйону «Херсон» Руслан Сторчеус і боєць Олег Пєшков.