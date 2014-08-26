Порошенко подасть у ВР законопроект про створення антикорупційного бюро до кінця тижня
14:42, 26 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко до кінця поточного тижня подасть у Раду законопроект про створення антикорупційного бюро.
Порошенко подасть до Ради законопроект про створення антикорупційного бюро до кінця тижня
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-брифінгу заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.
"Цього тижня ми зробимо подання до Верховної Ради із законопроектом про антикорупційне бюро", - заявив Шимків.Читайте такожУ Порошенка хочуть здійснити антикорупційну реформу до кінця вересня
"Ми хочемо, щоб Рада голосувала щодо цього закону вже наступного тижня. Він дуже необхідний", - додав він.
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