Європейські експерти подали пропозиції до українського законопроекту про люстрацію

Про це під час засідання робочої групи з доопрацювання до другого читання люстрационного законопроекту "Про очищення влади" (№4359-а) сказав керівник прес-служби фонду "Відкритий діалог" в Україні Андрій Шумський.

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Він зазначив, що законопроект був перекладений на 8 мов і направлений європейським експертам, які сформулювали 8 ключових пропозицій до нього.

У своєму висновку експерти відзначили, що законопроект можепорушувати права на недоторканність приватного житла через глибоку перевірку членів сімей людей, які в рамках люстрації підлягають перевірці.

Пропонується, щоб терміни перевірки осіб становили від 4 до 6 місяців, враховуючи необхідність проаналізувати значну кількість документів. Підкреслюється необхідність створення люстрационного трибуналу, який займався б справами про оскарження рішень органів перевірки.

Також наголошується, що в переліку спецслужб радянських часів, які підлягають перевірці, зазначено лише КДБ, але цей список не розширено іншими спецслужбами. "Цей список потрібно розширити і доповнити", - сказав Андрій Шумський. Говорячи про пункт про підстави для проходження перевірки, він зазначив, що сам факт співпраці із спецслужбами, зокрема КДБ, виконання для них завдань вимагає чіткого розслідування.

Також підкреслюється неможливість колективної відповідальності.

Експерти зазначають, що без доказів провини конкретної людини, а лише через те, що вона працювала з іншими в певному колективі, її не можна звинувачувати. "Вони (європейські експерти - УНІАН) вважають, що підставою для проходження перевірки може бути приховування факту співпраці зі спецслужбами або обґрунтовані сумніви щодо того, чим саме займалась людина під час цієї співпраці", - сказав він.

Андрій Шумський також зазначив, що Національне агентство з питань державної служби визначено органом, відповідальним за проведення перевірки осіб.

В той же час не визначено питання про перевірку тих осіб, які потім самі будуть проводити перевірку інших. Таким чином рекомендується визначити точну процедуру цієї перевірки та утворити спеціальний незалежний орган.

Крім того, європейські експерти відзначили, що наявність в українському законопроекті пункту про публічний контроль і залучення міжнародних спостерігачів позитивно виділяє його серед подібних законів інших країн. Експерти вітають публічність і закликають до участі міжнародних спостерігачів в люстраційному процесі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 серпня в першому читанні прийняла законопроект № 4359а "Про очищення влади". За відповідне рішення проголосували 252 депутати.