Саакашвілі: Україні потрібна економічна люстрація

Про це він написав в соцмережі.

Саакашвілі зазначив, що політичний клас займався "самопоїданням власної країни", з-за її багатих ресурсів, тому народу практично нічого не залишається.Читайте такожУряд пропонує провести люстрацію держслужбовців і правоохоронних органів до 1 вересня 2015 року

"Вважаю, що Україні в першу чергу необхідний закон про економічну люстрацію. Він означав би, що всі компанії, які оперують в Україні і зареєстровані в офшорі, на різних островах, були б зобов'язані опублікувати імена справжніх власників. Таким чином, було б дуже легко виявити конфлікт інтересів посадових осіб і дієво перекрити корупцію в державних органах. Одночасно це б дозволило виявити і нейтралізувати економічні важелі ворожої іноземної держави, яка досі активно використовують їх для внутрішньої дестабілізації демократичної України", - підкреслив екс-президент Грузії.