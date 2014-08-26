Україна зацікавлена у продовженні економічних переговорів з ЄС і РФ - Порошенко

Україна зацікавлена у продовженні економічних переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у ході зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан) у Мінську.

«Ми готові й далі продовжувати розпочатий тристоронній економічний діалог Україна - ЄС - Росія. Ми вважаємо, що в цьому діалозі є великий потенціал», - сказав Порошенко.

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Він також підкреслив, що, враховуючи укладення угод про асоціацію з ЄС Молдовою і Грузією, «можливо розширити формат такого консультативного механізму також і на ці країни, за участі Білорусі».

«Ми готові до врегулювання будь-яких проблемних питань у взаємній торгівлі», - сказав Порошенко.