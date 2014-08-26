Порошенко закликав учасників зустрічі в Мінську підтримати його мирний план

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).

«Я переконаний, що цей план і на сьогодні є актуальним, єдино можливим інструментом припинення кровопролиття і забезпечення постконфліктного реконструкції Донбасу. У зв'язку з цим я закликаю всіх учасників сьогоднішньої зустрічі розглянути і по можливості прийняти цей план в якості основи для врегулювання ситуації на Донбасі», - сказав президент України.

Читайте такожСьогодні в Мінську вирішується доля світу та Європи - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, в Мінську на зустрічі присутні Порошенко, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У зустрічі беруть участь і голова європейської дипломатії Кетрін Ештон, єврокомісар Гюнтер Еттінгер і Карл де Гухт.

На цій зустрічі сторони мають намір досягти домовленостей щодо дозволу військового конфлікту на Донбасі, а також провести переговори у сфері енергетики і торгових відносин в рамках підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.

Читайте такожНазарбаєв виступає за прямий діалог між Порошенком і ПутінимНагадаємо, запропонований президентом України план мирного врегулювання ситуації на Донбасі, передбачає, зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не вчинив тяжких злочинів; звільнення заручників; створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні; гарантований коридор для виходу російських і українських найманців; відновлення діяльності місцевих органів влади; децентралізація влади; програма створення робочих місць в регіоні.