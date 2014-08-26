Порошенко закликав учасників зустрічі в Мінську підтримати його мирний план
Президент України Петро Порошенко закликав учасників Мінської зустрічі прийняти його мирний план врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).
«Я переконаний, що цей план і на сьогодні є актуальним, єдино можливим інструментом припинення кровопролиття і забезпечення постконфліктного реконструкції Донбасу. У зв'язку з цим я закликаю всіх учасників сьогоднішньої зустрічі розглянути і по можливості прийняти цей план в якості основи для врегулювання ситуації на Донбасі», - сказав президент України.
Читайте такожСьогодні в Мінську вирішується доля світу та Європи - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, в Мінську на зустрічі присутні Порошенко, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
У зустрічі беруть участь і голова європейської дипломатії Кетрін Ештон, єврокомісар Гюнтер Еттінгер і Карл де Гухт.
На цій зустрічі сторони мають намір досягти домовленостей щодо дозволу військового конфлікту на Донбасі, а також провести переговори у сфері енергетики і торгових відносин в рамках підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.
Читайте такожНазарбаєв виступає за прямий діалог між Порошенком і ПутінимНагадаємо, запропонований президентом України план мирного врегулювання ситуації на Донбасі, передбачає, зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не вчинив тяжких злочинів; звільнення заручників; створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні; гарантований коридор для виходу російських і українських найманців; відновлення діяльності місцевих органів влади; децентралізація влади; програма створення робочих місць в регіоні.