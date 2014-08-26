Авіація завдала ракетно-бомбового удару по бойовиках у Краснодонському районі - Права справа

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається, а також самі військові.

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