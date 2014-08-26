Авіація завдала ракетно-бомбового удару по бойовиках у Краснодонському районі - Права справа
У Краснодонському районі Луганської області поблизу Чорного озера українська авіація завдала ракетно-бомбового удару по скупченню терористів, внаслідок якого бойовики зазнали значних втрат.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається, а також самі військові.
Читайте такожВ РНБО підтвердили дані про авіаудар під Краснодоном«Сьогодні, 26 серпня, близько 17.30 наш літак завдав ракетно-бомбового удару по лісосмузі в районі Чорного озера (м. Суходольськ Краснодонського району). По літаку здійснили два постріли із ЗРК з штабу терористів, розташованого на території виправно-трудової колонії №36. Літак залишився цілий, втрати бойовиків значні, вибухають боєприпаси», - розповів Снєгирьов.