Комбат "Донбасу": Сьогодні вирішальний день у боях за Іловайськ

Сьогодні вночі в боях за Іловайськ з батальйону "Донбасу" ніхто не загинув, але вивезти поранених поки не вдається.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Хлопці закопалися в землю, нарили бліндажів, сепаратисти бояться навіть носа висунути, обстрілюють тільки далекобійними. Не можемо поки вивезти поранених. Сьогодні - вирішальний день. Я вірю, я сподіваюся. Підняв усіх, кого міг. Всі обіцянки дані. Ми свій обов'язок виконали, тепер чекаємо поки вони виконають свій", - пише він.

Семенченко зазначив, що у нього складається враження, що хтось хоче, щоб по виходу з Іловайська підрозділу прямо вирушили на Київ - "не на ротацію".