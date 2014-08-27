Міжнародні експерти можуть незабаром повернутися на місце катастрофи "Боїнгу"

Міністр оборони Малайзії Хишамуддін Хусейн не виключає повторного візиту експертів на місце катастрофи пасажирського лайнера «Боїнг-777» "Малайзійських авіаліній" у Донецькій області.

Про це повідомляє електронна версія газети New Straits Times, передає ИТАР-ТАСС.

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"Ми шукатимемо можливості для повторних відвідин району на сході України", - наводить видання висловлювання голови відомства.

Міжнародні експерти з Австралії, Малайзії та Нідерландів, пропрацювавши на місці падіння літака менше тижня, 6 серпня завершили свою роботи з міркувань безпеки.

Він відзначив, що "триває складний процес пізнання всіх загиблих у авіакатастрофі".

Уряд Малайзії "робить все можливе для надання всього необхідного родичам" жертв трагедії 17 липня, сказав Хусейн.

За його словами, 30 серпня до Куала-Лумпур прибуде третій спецрейс із Амстердама, який доставить на батьківщину нову партію тіл загиблих.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

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Літак впав у районі міста Шахтарськ Донецької області, в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 Нідерландам.