110 міжнародних експертів прибули на місце катастрофи "Боїнга-777" - ОБСЄ

Про це йдеться у Twitter-повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що вони супроводжуються 9-ма членами моніторингової місії ОБСЄ в Україні (SMMU).

Крім того, повідомляється, що на місці також задіяно 17 одиниць автомобільної техніки.Читайте такожМіжнародні експерти продовжують роботу на місці катастрофи "Боїнга-777"

Також у повідомленні відзначається, що сьогодні експерти мають зосередитися на пошуку останків пасажирів літака.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі від ОБСЄ і група міжнародних експертів проводять роботи на місці катастрофи малайзійського пасажирського літака «Боїнг-777» у Донецькій області.

Читайте такожБойовики заборонили ОБСЄ використати безпілотник для обстеження місця падіння "Боїнга"

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

31 липня міжнародним експертам, які прибули з Нідерландів і Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака.