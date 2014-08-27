Біля Новоазовська на фугасі підірвався БТР-80 з емблемою військ РФ (фото)

Біля Новоазовська на фугасі підірвався БТР-80 з емблемою російських військ, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Фугас був закладений бійцями спецбатальйону міліції "Азов" на одній із селищних доріг неподалік від Новоазовська, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

Читайте такожВ Новоазовськ з Росії йде колона з 30 танків і 2 БТРів - «Права справа»

«На борту БТР-80 - емблема російських військ ВДВ. Від вибуху фугасу БТР-80 був знерухомлений, але екіпаж залишився цілий і втік», - зазначив Геращенко.

За його інформацією, «вранці бійці батальйону "Азов" приїхали на місце вибуху з необхідною технікою, завантажили російський БТР на лафет і вивезли в Маріуполь на ремонт».

«Через тиждень цей БТР-80 буде в строю та громити ворогів України!», - написав Геращенко.