В Іловайську почала працювати українська артилерія, силовики відтіснили бойовиків - учасник АТО

Про це написав у соцмережі учасник АТО Володимир Парасюк.

"Станом на 12 год. ситуація в Іловайську наступна: Почала працювати наша артилерія і хлопцям вдалось відтіснити терористів. За ніч укріпили свої позиції. Всі стійко тримаються", - написав він.Читайте такожУ боях з терористами у Іловайську загинули 4 бійця батальону "Дніпро-1", 14 - поранені

Парасюк зазначив, що існує проблема з водою та продовольством. Боєприпаси у силовиків є.

"Хоча хлопці кажуть, що це (вода і продовольство - Ред.) не так важливо, для них головне втримати позиції. Їх постійно обстрілюють і йдуть бої, але наші хлопці контролюють ситуацію", - написав Парасюк.