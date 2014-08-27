В Іловайську почала працювати українська артилерія, силовики відтіснили бойовиків - учасник АТО
14:58, 27 серпня 2014Політика
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В Іловайську почала працювати українська артилерія.
REUTERS
Про це написав у соцмережі учасник АТО Володимир Парасюк.
"Станом на 12 год. ситуація в Іловайську наступна: Почала працювати наша артилерія і хлопцям вдалось відтіснити терористів. За ніч укріпили свої позиції. Всі стійко тримаються", - написав він.Читайте такожУ боях з терористами у Іловайську загинули 4 бійця батальону "Дніпро-1", 14 - поранені
Парасюк зазначив, що існує проблема з водою та продовольством. Боєприпаси у силовиків є.
"Хоча хлопці кажуть, що це (вода і продовольство - Ред.) не так важливо, для них головне втримати позиції. Їх постійно обстрілюють і йдуть бої, але наші хлопці контролюють ситуацію", - написав Парасюк.
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