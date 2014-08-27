В РНБО стверджують, що сили АТО під Іловайськом отримали допомогу

Як передає кореспондент УНІАН,про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Допомога для сил, які перебувають в Іловайську, доправлена», - зазначив він.

Крім того, Лисенко зауважив, що «частина поранених евакуйована, проте, зважаючи на те, що там зараз ведуться активні бойові дії, ми маємо інформацію, що є ще поранені, тому операції з евакуації поранених та доправки додаткових сил продовжуються».

Читайте такожБойовики з росіянами захопили Старобешеве Донецької областіЯк повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають з 18 серпня.

Раніше сьогодні командир Донбасу Семен Семенченко заявив, що ніякої допомоги силовикам під Іловайськом сьогодні не буде, у зв'язку з чим закликав пікетувати Генштаб.