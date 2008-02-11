Москва подарувала Україні ще 8 годин

"Газпром" переніс термін можливого скорочення постачань газу до України з 10.00 до 18.00 за московським часом 12 лютого, повідомив офіційний представник газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

Як передає РБК, за його словами, такої домовленості досягнуто в рамках сьогоднішньої зустрічі керівництва НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому".

Переговори зараз завершено, сказав С.КУПРІЯНОВ, відмовившись розкривати інші подробиці за підсумками зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Газпром" оголосив, що з ранку 12 лютого о 10.00 мск може припинити постачання газу до України. За даними російської компанії, на даний момент в Україні "осіло" 1,5 мільярда кубометрів газу з РФ, і заборгованість за нього наближається до 500 млн. дол. Загальний прострочений борг з постачання газу до України досяг вже 1,5 млрд. дол.

НАК "Нафтогаз України", який купує газ у "УкрГаз-Енерго", раніше заявляла про намір відмовитись не тільки від послуг цього свого спільного зі швейцарською RosUkrEnergo підприємства, а й від послуг самої RosUkrEnergo, яка є монопольним експортером.

Сьогодні, 11 лютого, С.КУПРІЯНОВ заявив, що "Газпром" готовий обговорювати питання зміни схеми постачань газу до України після виплати існуючого боргу.