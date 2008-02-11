Як українці ставляться до блокування ВР (соцопитування)

17:19, 11 лютого 2008
Політика
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Дані “ФОМ-Україна”

65,9% громадян України не схвалює блокування опозицією роботи Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією “ФОМ-Україна” з 25 січня по 2 лютого 2008 року.

Схвально ставляться до таких дій опозиції 18,7% опитаних, не змогли відповісти - 15,4%.

Всього компанія «ФОМ-Україна» опитала 2 тис. респондентів, похибка вибірки становить 2,2%.

 

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