Текст Угоди про асоціацію Україна-ЄС змінам не підлягає - єврокомісар

Такий коментар він зробив пізнім вечором середи в Брюсселі після повернення з переговорів, які відбулися у форматі Україна-Митний Союз-ЄС 26 серпня, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Я сказав дуже чітко, що текст Угоди в частині глибокої та всеосяжної зони вільноі торгівлі не зміниться. Договір є таким, яким він є", - заявив він.

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Як відомо, раніше міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що РФ сподівається змінити текст Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Разом з тим, де Гухт зазначив, що є "певний ступінь гнучкості в реалізації регулятивної частини угоди (додатки з технічних барєрів у торгівлі і харчовій продукції, питаннях охорони здоров'я)".

"Іх ми готові обговорити. Такі можливості були також підтверджені українською стороною в контексті зустрічі в Москві (13 серпня), в Києві (22 серпня) і в Мінську вчора", - наголосив європейський комісар.