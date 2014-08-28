Речник Єврокомісії: Запам'ятайте 27 серпня - в цей день почалася відкрита агресія РФ в Україні

Росія повторює кримський сценарій агресії на материковій Україні. Про це написав речник Європейської комісії у Києві, чеський дипломат Давід Стулік на своїй сторінці у Facebook, передає Радіо Свобода.

«Запам’ятайте сьогоднішній день, 27 серпня. Сьогодні почалася відкрита російська агресія на українську територію. Це правда, що ця агресія відбувалася тривалий час, починаючи з Криму, але тепер стало очевидно, кримський сценарій відбувається і на материковій Україні», – пише Стулік.

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Давід Стулік попереджає, що з російською агресією може зіштовхнутися і безпосередньо Захід.

«Страусиний підхід найменше допоможе у цій ситуації. Завтра ми можемо зіштовхнутися з повномасштабною війною. А післязавтра ми, у деяких частинах Заходу, можемо стати суб’єктами подібної агресії», – зазначив Стулік.

«Сьогодні ми, європейці, хто вірить у чіткі цінності, гасла і принципи, повинні усвідомити, що ми також українці», – наголошує Стулік.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що зараз на Донбасі воюють регулярні війська України та Росії.

У середу речниця Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що повідомлення з Донбасу свідчать, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях України.

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У середу в РНБО заявили, що Збройні сили Росії далі перекидають військову техніку і живу силу до прикордонних з Україною районів, насамперед до Ростовської області. Частина цих підрозділів порушила державний кордон і перебуває нині на території України.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність відкидає.

АТО на Донбасі триває від квітня.