На шахті Засядька через обстріл під землею застрягли 104 людини

У цей момент під землею працювали 104 особи.

Відновити енергопостачання вугільного підприємства і підняти шахтарів на поверхню поки неможливо через безперервні обстріли.

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