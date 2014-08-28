Через російське вторгнення Порошенко скасував візит до Туреччини і скликає термінове засідання РНБО

Про це повідомляє сайт Президента.

«Я прийняв рішення скасувати робочий візит до Турецької Республіки у зв’язку з різким загостренням ситуації в Донецькій області, зокрема в Амвросіївці та Старобешево, оскільки відбулося введення російських військ в Україну», - заявив він.

Петро Порошенко повідомив, що сьогодні буде скликано засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

«Місце Президента сьогодні в Києві», - наголосив Глава держави.

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За його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.

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