Ющенко проведе зустріч з Путіним у форматі віч-на-віч
В.ЮЩЕНКО 12-13 лютого здійснить робочий візит до Російської Федерації. Головна мета візиту – участь у засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії.
Програмою візиту передбачено, що 12 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ у форматі віч-на-віч.
Після зустрічі розпочнеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Після завершення засідання запланована церемонія підписання двосторонніх документів.
Також цього дня глава Української держави проведе зустріч з головними редакторами провідних російських ЗМІ в державному інформаційному агентстві «ИТАР-ТАСС».
13 лютого у Москві Президент України зустрінеться з представниками української громади, ознайомиться з діяльністю Культурного центру України у Москві та покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.