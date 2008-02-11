Ющенко проведе зустріч з Путіним у форматі віч-на-віч

В.ЮЩЕНКО 12-13 лютого здійснить робочий візит до Російської Федерації. Головна мета візиту – участь у засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії.

Програмою візиту передбачено, що 12 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ у форматі віч-на-віч.

Після зустрічі розпочнеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Після завершення засідання запланована церемонія підписання двосторонніх документів.

Також цього дня глава Української держави проведе зустріч з головними редакторами провідних російських ЗМІ в державному інформаційному агентстві «ИТАР-ТАСС».

13 лютого у Москві Президент України зустрінеться з представниками української громади, ознайомиться з діяльністю Культурного центру України у Москві та покладе квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.