Тимошенко: коаліція завтра зробить все, попри блокування

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракції коаліції завтра мають намір провести засідання Верховної Ради, навіть у разі блокування представниками опозиції трибуни парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ході зустрічі з керівниками дипломатичних місій від країн Євросоюзу, акредитованих в Україні.

«Ми двічі скликали раду коаліції, й ми вирішили, що на завтрашній день ми робитимемо все для того, щоб, не зважаючи на блокування, в парламенті пройшли результативні голосування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що депутати коаліційних фракцій мають намір проголосувати по 12 першочергових законопроектах, внесених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, схвалити діяльність уряду, а також прийняти рішення щодо кадрових призначень уряду.

За її словами, всі запропоновані до порядку денного питання пройшли відповідні процедури в парламентських комітетах і підготовлені до розгляду в парламенті.