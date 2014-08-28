У Ялті обіцяють показати живого Гіркіна і створити антифашистську раду ультраправих

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на спільноти «Прес-анонси Криму» в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, також у заході візьмуть участь російський ультраправий політик, радник президента Росії Сергій Глазьєв, «віце-прем'єр Криму Михайло Шеремет, член президентської ради Росії з прав людини Максим Шевченко.

Також, за повідомленням організаторів, заплановано участь у "конференції" представників з 12 країн Європи, в тому числі голови комітету у закордонних справах ультраправої угорської партії «Йоббік - За кращу Угорщину» Мартона Дендеші.

Читайте такожГіркін покинув пост "міністра оборони" "ДНР"В анонсі йдеться про те, що на заході відбудеться «форум щодо створення антифашистської (Антимайданної) Ради Російської Федерації».

Захід заплановано на 29 серпня в готелі «Ялта-Інтурист».

При цьому в дирекції зі зв'язків з громадськістю готелю заявили, що «Ялта-Інтурист» не приймає участь у даному заході і попросили не згадувати їхній готель.

«Ми аполітична організація і не приймаємо участі у заході», - повідомили в дирекції готелю.

Однак інформацію про проведення форуму тут не спростували.