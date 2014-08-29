Одеський регіон готовий до оборони від зовнішньої агресії - голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Хто з мечем прийде, той від нього і загине. Ми на своїй території, ми самовизначились у 1991 році. Це наша земля, вона єдина для всіх, незалежно від національності, віри і кольору шкіри. Усі, хто живе на території України, - українці. Якщо комусь сьогодні хочеться розгойдати ситуацію, або лякати нас якимись завданнями після Маріуполя прийти сюди... Безперечно, ми всі війни не хочемо. Безперечно, ми, як усі розумні люди, війни боїмося, тому що це – жертви з обох боків. Але якщо хто так вирішить, ми до війни готові, і ми завжди захищатимемо свою країну», - сказав голова ОДА.

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Він також додав, що кількість патріотів, які вийдуть на вулиці, аби захищати свою Батьківщину, набагато більше від тієї кількості, що її якісь «аналітики» комусь малюють і розповідають, що хтось зустрічатиме з хлібом і сіллю».

«Усі наші плани полягають у тому, щоб захищати і бути готовими до захисту», - заявив Палиця. За його словами, якби в Росії населення повною мірою володіло реальною інформацією, то там рівень панічних настроїв був би значно вищий, ніж в Україні.