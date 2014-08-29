Чехія закликала РФ вивести свої війська з України

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ (МЗС) Чехії щодо вторгнення російських частин в Україну, переданій УНІАН чеським посольством в Україні.

Чехія вважає вторгнення збройних формувань Російської Федерації на територію України серйозною загрозою миру і стабільності у всій Європі, зазначили в МЗС.

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«Кроки Російської Федерації категорично суперечать не тільки основним нормам міжнародного права, але також йдуть врозріз з недавнім запевненням президента Путіна на саміті в Мінську про його прагнення до мирного врегулювання кризи на сході України. Тому Чехія закликає Російську Федерацію негайно повернути свої військові формування з української території», - підкреслюється в заяві.

Крім того, Чехія повторно вимагає від РФ припинити обстріл української території зі своєї території, припинити наростаючі постачання важкої зброї і спорядження бойовикам і надати можливість незалежного контролю українсько-російського кордону по всій його довжині.