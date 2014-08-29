Глава МЗС Німеччини закликав Росію "грати у відкриту"

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Німецький міністр закликав Росію "відкрито грати" в українському конфлікті, передає dw.de.

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За словами міністра, "небезпечна ситуація" на сході України приймає нові масштаби. У зв'язку з цимФранк-Вальтер Штайнмайер знову закликав до прямого та інтенсивного діалогу між Києвом і Москвою.

На думку міністра, порушення Росією українського кордону і військове втручання призводять до того, що ситуація все більше виходить з-під контролю. Щоб запобігти відкритій військовій конфронтації між українськими і російськими збройними силами, ескалації треба покласти край, заявив він.