Ще один український Су-25 збили російською зеніткою
23:10, 29 серпня 2014Політика
0 0
У п'ятницю вранці російським зенітно-ракетним комплексом був збитий літак Су-25.
Ще один український Су-25 збили російською зеніткою / koketke.rul
Про це повідомили у медіацентрі АТО.
"Після виконання завдання зі знищення техніки та живої сили терористів, російським зенітно-ракетним комплексом було збито літак Су-25. Льотчик катапультувався і за півтори години вже перебував в одному з підрозділів Національної гвардії України. Пілот не ушкоджений і зараз прямує до місця дислокації військової частини, де проходить службу", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожПід Луганськом терористи збили український штурмовик Су-25
В медіацентрі наголосили, що поширена терористами інформація про нібито чотири збиті літаки ЗС України не відповідає дійсності та є цілеспрямованою брехнею кремлівської пропаганди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter