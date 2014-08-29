Ще один український Су-25 збили російською зеніткою

Про це повідомили у медіацентрі АТО.

"Після виконання завдання зі знищення техніки та живої сили терористів, російським зенітно-ракетним комплексом було збито літак Су-25. Льотчик катапультувався і за півтори години вже перебував в одному з підрозділів Національної гвардії України. Пілот не ушкоджений і зараз прямує до місця дислокації військової частини, де проходить службу", - йдеться у повідомленні.

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В медіацентрі наголосили, що поширена терористами інформація про нібито чотири збиті літаки ЗС України не відповідає дійсності та є цілеспрямованою брехнею кремлівської пропаганди.