Російський десантник порадив співвітчизникам забути про те, що показують в новинах
15:25, 31 серпня 2014Політика
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Один із затриманих раніше в Україні російських десантників прямо звинуватив у брехні російські ЗМІ.
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Дождь.
"Пояснювали те, що ми бачили в новинах. А про новини, що показують в Росії, ви повинні забути, що саме там показують", - сказав десантник Єгор Почтоев, відповідаючи на питання про те, чи інформувало їх командування про ситуацію в Україні.
Читайте такожУ зоні АТО знову захопили російських десантників"Ми не знали, що коїться тут (в Україні - ред.), тому вірили тому, що показували в новинах", - сказав він.
Сьогодні РНБО повідомила, що дев'ять затриманих російських десантників обміняли на 63 українських військових.
Почтоев Єгор Валерійович / Фото СБУ
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