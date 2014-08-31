Російський десантник порадив співвітчизникам забути про те, що показують в новинах

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Дождь.

"Пояснювали те, що ми бачили в новинах. А про новини, що показують в Росії, ви повинні забути, що саме там показують", - сказав десантник Єгор Почтоев, відповідаючи на питання про те, чи інформувало їх командування про ситуацію в Україні.

Читайте такожУ зоні АТО знову захопили російських десантників"Ми не знали, що коїться тут (в Україні - ред.), тому вірили тому, що показували в новинах", - сказав він.

Сьогодні РНБО повідомила, що дев'ять затриманих російських десантників обміняли на 63 українських військових.