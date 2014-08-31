У РНБО розповіли про ситуацію в Новоазовську та поранених російських військових

Продовжується накопичення бронетехніки та артилерії Збройних Сил РФ в районі Новоазовська на Донеччині, та його передмісті у селі Маркине.

Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко під час брифінгу.

«За інформацією від мешканців Новоазовська, у місті фіксують присутність на території України військових у формі сучасного зразка без розпізнавальних знаків, які озброєні новими автоматами Калашникова і сучасною військовою технікою нового зразка», - зазначив Лисенко.

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За його словами, усі російські десантники, які були затримані на території України при незаконному перетині кордону, доставлені в Росію.

У той же час, за оперативною інформацією РНБО, в Санкт-Петербург прибув вже п’ятнадцятий літак із пораненими російськими військовими на борту. Всього в госпіталі Військово-медичної академії перебуває близько 180 поранених, доставлених з Ростова-на-Дону.