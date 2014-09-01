Батальйон "Луганськ-1" знищив ворожий БМД-2 і п'ятьох терористів

Про це у Facebook повідомила прес-служба батальйону.

"Сьогодні під час проведення оперативних заходів по боротьбі з озброєними терористами в околицях міста Стаханова Луганської області 1 рота батальйону ПСМОН "Луганськ-1" під керівництвом командира батальйону Андрія Левка знищила "БМД-2" противника і близько п'ятьох осіб живої сили ворога (імовірно десантники РФ)", - йдеться в повідомленні.

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З боку силовиків поранений один боєць (позивний "Ара"), йому надано медичну допомогу, і хлопець перебуває в безпеці.