Батальйон "Луганськ-1" знищив ворожий БМД-2 і п'ятьох терористів
01:24, 01 вересня 2014Політика
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У неділю в околицях міста Стаханова Луганської області перша рота ПСМОЕ "Луганськ-1" під командуванням командира батальйону Андрія Левка знищила БМД-2 супротивника і, ймовірно, 5 десантників РФ.
REUTERS
Про це у Facebook повідомила прес-служба батальйону.
"Сьогодні під час проведення оперативних заходів по боротьбі з озброєними терористами в околицях міста Стаханова Луганської області 1 рота батальйону ПСМОН "Луганськ-1" під керівництвом командира батальйону Андрія Левка знищила "БМД-2" противника і близько п'ятьох осіб живої сили ворога (імовірно десантники РФ)", - йдеться в повідомленні.
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З боку силовиків поранений один боєць (позивний "Ара"), йому надано медичну допомогу, і хлопець перебуває в безпеці.
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