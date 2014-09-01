Обстріл з "Урагану", який вели з території РФ, призвів до поранення чотирьох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Учора з території РФ з систем «Ураган» обстріляли українських військових в районі села Весела Гора Слов’яносербського району Луганської області. Поранено 4 військовослужбовців. Також терористи обстріляли території поблизу міста Щастя та селища Петрівка Станично-Луганського району, є загиблі серед цивільного населення", - сказав Лисенко.

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