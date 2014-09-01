До ВР запрошено міністра оборони для доповіді про ситуацію в Іловайську

Про це Соболєв сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН щодо ініціативи голови Верховної Ради України Олександра Турчинова оголосити День жалоби за загиблими біля Іловайська.

Депутат зазначив, що ситуація біля Іловайська “вимагає негайного реагування у зв'язку із кількістю жертв, поранених, у зв'язку із необхідність надання негайної допомоги, то я думаю, в рамках цієї доповіді ми отримаємо офіційну інформацію від представників Збройних сил”.

Стосовно дня жалоби, зазначив він, голова ВР фактично з цього питання сьогодні і розпочав засідання Погоджувальної ради. “Він запропонував завтра фактично зробити цю заяву і відповідні дії”, - сказав лідер фракції.

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Відповідаючи на уточнююче питання, Соболєв зауважив, що він не має даних про кількість загиблих українських військових.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, голова Верховної Ради Турчинов звернувся до президента України Петра Порошенка із пропозицією оголосити в державі жалобу у зв'язку із загибеллю бійців під Іловайськом.

«У зв'язку із трагічною загибеллю захисників України, що потрапили у оточення під містом Іловайськом Донецької області, пропоную оголосити в державі траур», - йдеться у зверненні Турчинова.