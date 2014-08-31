З Іловайська вирвались генерал Хомчак та комбат "Івано-Франківська"

Про вихід Хомчака розповів на своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, наших військових оточили 106 повітряно-десантна дивізія із Рязані, 9-а мотострілецька бригада з Нижнього Новгорода, загони спецназу ГРУ РФ та артилерійські частини Північнокавказького воєнного округу Росії.

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Міністр МВД Арсен Аваков у Facebook також написав, що в неділю вдень з оточення вирвався також комбат батальйону "Івано-Франківськ" та 17 його бійців. 4 з них – поранені.