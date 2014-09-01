Депутати обговорять з Порошенком введення воєнного стану

Про це повідомив лідер фракції ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв. За його словами зустріч запланована на 17.00. Депутат зазначив, що сьогодні під час погоджувальної ради керівників фракцій, зокрема, обоговорювалося питання можливості введення воєнного стану.

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"Це питання піднімалося практично всіма групами і фракціями, і на сьогоднішній зустрічі у президента о 17.00 ми продовжимо розмову стосовно можливості введення воєнного стану, зміни виборчої системи, бо лише це може легітимізувати наступний парламент, який повинен обратися якомога швидше", - сказав депутат.