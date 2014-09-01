Порошенко обіцяє кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Президент наголосив, що 1 вересня Україна зустрічає у надскладний час.

“Ситуація ще більше загострилась в останні дні — проти України зараз розпочалася пряма неприхована агресія з боку сусідньої держави”, - сказав Порошенко.

За його словами, це докорінним чином змінює ситуацію в зоні АТО, ставить нові, на порядок складніші питання перед українськими силовими структурами.

“Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня — висновки будуть серйозні, в тому числі й кадрові”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який знаходиться неподалік від Маріуполя.

Крім того, тиждень тому українські батальйони потрапили в оточення поблизу міста Іловайськ, з 30 серпня бійці почали виходити з оточення.