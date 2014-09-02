В МВС визнали, що українських військових на Савур-Могилі розгромили

03:12, 02 вересня 2014
Політика
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Міністерство внутрішніх справ України визнало розгром українських військових на Савур-Могилі і в Амвросіївці Донецької області.

REUTERS

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "5 каналу", пише Lb.ua.

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Інформація про захоплення Савур-Могили і Амвросіївки бойовиками і підрозділами російської армії з'явилася в ряді ЗМІ ще тиждень тому, однак в РНБО дані факти заперечували.

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