В МВС визнали, що українських військових на Савур-Могилі розгромили
03:12, 02 вересня 2014Політика
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Міністерство внутрішніх справ України визнало розгром українських військових на Савур-Могилі і в Амвросіївці Донецької області.
REUTERS
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "5 каналу", пише Lb.ua.
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Інформація про захоплення Савур-Могили і Амвросіївки бойовиками і підрозділами російської армії з'явилася в ряді ЗМІ ще тиждень тому, однак в РНБО дані факти заперечували.
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