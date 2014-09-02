На територію РФ заїхали близько 15 вантажівок із тілами загиблих російських військових - активістка
11:13, 02 вересня 2014Політика
0 0
За словами Олени Васильєвої, вантажівки перевозять близько 1000 тіл загиблих.
REUTERS
На територію Росії заїхали близько 15 вантажівок із сотнями тіл загиблих російських військових.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала російський політик, координатор військового блоку опозиції, засновниця групи "Груз-200" Олена Васильєва.
Вона наголошує, що КамАЗи з "вантажем 200" перетнули кордон у понеділок, 1 вересня. За інформацією Васильєвої, кількість загиблих сягає 800-1000 чоловік.
Читайте такожНа Луганщині представники армії РФ вимагають виділити землю для поховання загиблих - Тимчук
"У них навалені один на одний трупи російських військових.... Куди повезли - поки що не відомо. Багато поранених у госпіталях і лікарнях Ейска", - додала вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter