На територію РФ заїхали близько 15 вантажівок із тілами загиблих російських військових - активістка

На територію Росії заїхали близько 15 вантажівок із сотнями тіл загиблих російських військових.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала російський політик, координатор військового блоку опозиції, засновниця групи "Груз-200" Олена Васильєва.

Вона наголошує, що КамАЗи з "вантажем 200" перетнули кордон у понеділок, 1 вересня. За інформацією Васильєвої, кількість загиблих сягає 800-1000 чоловік.

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"У них навалені один на одний трупи російських військових.... Куди повезли - поки що не відомо. Багато поранених у госпіталях і лікарнях Ейска", - додала вона.