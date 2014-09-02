Держприкордонслужба опублікувала відео одного з катерів, підбитих біля Маріуполя

13:08, 02 вересня 2014
Політика
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Держприкордонслужба опублікувала відео і фото одного з катерів охорони, який був обстріляний в районі Безіменного недалеко від Маріуполя.

Россияне обстреляли катера пограничников / ГПСУ

Як вже повідомлялося, о 15.10 31 серпня було здійснено обстріл з артилерійських установок катерів Маріупольського загону морської охорони «Гриф» та «Калкан». Вони знаходилися в 3 милях від берега в районі населеного пункту Безіменне.

У результаті обстрілу на катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. На порятунок екіпажу прибули інші катера Морської охорони, завдяки чому  було врятовано 8 моряків, з яких 7 було з пораненнями та опіками. Пошуки ще 2 прикордонників продовжуються.

Обставини події розслідуються. 

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