Держприкордонслужба опублікувала відео одного з катерів, підбитих біля Маріуполя

Як вже повідомлялося, о 15.10 31 серпня було здійснено обстріл з артилерійських установок катерів Маріупольського загону морської охорони «Гриф» та «Калкан». Вони знаходилися в 3 милях від берега в районі населеного пункту Безіменне.

У результаті обстрілу на катері «Гриф» виникла пожежа, після чого він затонув. На порятунок екіпажу прибули інші катера Морської охорони, завдяки чому було врятовано 8 моряків, з яких 7 було з пораненнями та опіками. Пошуки ще 2 прикордонників продовжуються.

Обставини події розслідуються.