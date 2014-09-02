Маріуполь перетворюється на фортецю, а захищати місто вже готові 5 тисяч добровольців - ЗМІ

Маріуполь укріплюється, щоб захистити південний напрямок. Там вже створено форпост, який укріплено інженерними спорудами та мінними огородженнями.

За словами речника інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка, тільки добровольців, які хочуть вийти захищати Маріуполь, - п’ять тисяч, йдеться в сюжеті ТСН.

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Мер міста Юрій Хотлубей заявляє, що завдяки інженерним спорудженням місто стало справжньою фортецею. Готовність зустрічати ворога він продемонстрував, цитуючи британського прем'єра Вінстона Черчіля.

Готуються до боїв не тільки кадрові військові. Генштаб вже займається створенням партизанського руху і вже навіть визначені командири партизанських загонів.

За даними РНБО, проблема тільки одна - відсутність на Сході України лісів, де можуть ховатися партизани.