Регіонали пояснили, заради чого вони зняли блокаду

Фракція Партії регіонів розблокує роботу Верховної Ради лише для ухвалення соціальних законопроектів, але питання НАТО не знімається з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що є спільне розуміння всіх керівників фракцій щодо необхідності прийняття закону про прожитковий мінімум, про сільську медицину та ще ряду законопроектів, щоб можна було розблокувати процес внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2008 рік».

В той же час О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що розблокування роботи парламенту тимчасове, і питання щодо НАТО «не знімається з порядку денного». О.ЄФРЕМОВ висловив здивування з приводу того, що фракції коаліції відмовилися сьогодні розглядати законопроект про Кабінет Міністрів України.

За його словами, зараз відбуватимуться засідання фракцій щодо участі у вечірньому засіданні парламенту.