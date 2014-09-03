У Маріуполі створено власний одноіменний батальйон

Про це повідомляє кореспондент Української правди. Відповідне рішення було прийнто на сесії міськради.

Батальйон фінансуватиметься з міського бюджету.

Бійці не використовуватимуться в зоні АТО, а тільки протидіятимуть диверсійним групам і контролюватимуть підступи до міста, повідомив один з керівників батальйону.

Раніше повідомлося про створення у Полтаві батальйону територіальної оборони "Лтава".