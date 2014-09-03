У Маріуполі створено власний одноіменний батальйон
19:19, 03 вересня 2014Політика
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У Маріуполі офіційно створено батальйон територіальної оборони "Маріуполь" на базі МВС.
Маріуполь створив власний батальйон / УП
Про це повідомляє кореспондент Української правди. Відповідне рішення було прийнто на сесії міськради.
Батальйон фінансуватиметься з міського бюджету.
Бійці не використовуватимуться в зоні АТО, а тільки протидіятимуть диверсійним групам і контролюватимуть підступи до міста, повідомив один з керівників батальйону.
Раніше повідомлося про створення у Полтаві батальйону територіальної оборони "Лтава".
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