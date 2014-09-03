Порошенко сподівається, що домовленість з Путіним стане основою для консультацій у Мінську

Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили зусилля Президента України для досягнення миру на Донбасі. Порошенко висловив сподівання, що пропозиції щодо режиму припинення вогню будуть втілені всіма сторонами.

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Глава української держави підтримав готовність російської сторони до реалізації спільного Плану дій з мирного врегулювання. На переконання Президента Порошенка, План дій повинен містити взаємні зобов’язання щодо режиму двостороннього припинення вогню, його моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ, виведення всіх іноземних військ з території України, запровадження буферної прикордонної зони, звільнення всіх заручників та громадян України, що незаконно утримуються на території РФ.

Порошенко повідомив Канцлеру Німеччини, що він розраховує на те, що такий спільний План дій може стати основою для консультацій Тристоронньої контактної групи, яка збереться 5 вересня у Мінську.

Наприкінці розмови Порошенко та Меркель скоординували позиції напередодні саміту НАТО, що відбудеться 4-5 вересня у Ньюпорті.