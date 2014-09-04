Порошенко не просив у Польщі продати зброю - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це глава Польської держави повідомив після переговорів з Порошенком у Нью-Порті в рамках саміту НАТО. Прес-конференцію Коморовського транслювало польське телебачення.

"У розмові з Порошенком такі очікування не озвучувалися", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи готова Польща продавати зброю Україні.

Коморовський зазначив, що глава Української держави просив Польщу надати допомогу у сфері модернізації української армії, що, за його словами, має відбутися після стабілізації ситуації в Україні.

"Президент Порошенко говорив дуже рішуче про підтримку української армії в її модернізації, відбудові та перебудові, але після завершення конфлікту, бо покладає такі сподівання на розмови, які ведуться, у питанні припинення вогню", - сказав він.

Читайте такожНорвегія буде курирувати роботу одного з фондів НАТО для УкраїниПрезидент Польщі також запевнив, що польська влада готова надати таку допомогу, наголосивши, що Польська держава має величезний досвід у питанні модернізації армії, оскільки реформувала свою посткомуністичну армію за стандартами НАТО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня глава Ради національної безпеки Польщі Станіслав Кожєй заявляв, що польська влада може продати українцям необхідне озброєння для боротьби з терористами, якщо влада України попросить про це.