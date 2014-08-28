НАТО зможе продати зброю Україні, якщо вона попросить - Бюро нацбезпеки Польщі

Об'єднані у військово-політичний блок НАТО держави можуть продати Україні необхідне їй для боротьби з сепаратистами озброєння, якщо українська влада звернеться з таким проханням на найближчому саміті альянсу на початку вересня у Великій Британії.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив глава Бюро національної безпеки Польщі (BBN) Станіслав Кожєй.

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"Це залежатиме від того, чи президент України попросить про щось таке на засіданні комітету Україна-НАТО, чи ні", - сказав Кожєй, коментуючи можливий продаж зброї українцям.

Він зазначив, що західні країни, котрі входять до НАТО, можуть продати зброю Україні і без погодження з іншими країнами Альянсу, однак зауважив, що таке рішення краще ухвалювати разом, ніж поодинці.

"Держави-члени НАТО не повинні отримувати згоду Альянсу, бо справа зброї, її продажу належить до національних компетенцій... Звичайно, на саміті НАТО може бути певна координація, як це робимо, що робимо, бо мова про те, аби ці дії виглядали як спільні, а не індивідуальні, бо тоді це має іншу силу ураження в сфері інформації та дипломатії", - сказав він.

Керівник BBN, котре є дорадчим органом президента Польщі та аналогом Ради національної безпеки та оборони України, сказав, що він особисто не бачить жодних причин, чому західні держави не мали б продавати зброю українцям.

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"Немає жодних протипоказань, аби продавати Україні зброю. Тим більше, що друга сторона постійно отримує нове озброєння", - сказав Кожєй, водночас застерігши, що це його приватна думка. Він зауважив, що цими питання у Польщі займається Міністерство оборони.

Кожєй зауважив, що передача самого озброєння, в залежності від виду, може зайняти від "кількох днів".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня міністр оборони Польщі заявляв, що українська влада може розраховувати на нову військову допомогу від держав НАТО після саміту Альянсу, котрий відбудеться 4-5 вересня. У цьому заході має взяти також участь президент України Петро Порошенко.

Раніше на цьому тижні з’явилася інформація про те, що Польща може продати Україні зброю після вересневого саміту НАТО, але польське Міністерство оборони спростувало цю інформацію, заявивши, що українська влада не зверталася до них з таким проханням.

Україна з квітня цього року веде антитерористичну операцію з підтримуваними Росією бойовиками, котрі провели ніким не визнані референдуми про створення окремих республік у Донецькій та Луганських областях, котрі українська влада визнала "терористичними організаціями".

Сьогодні українська влада звинувачує Росію у відкритому військовому вторгненні на півдні Донбасу. Зокрема, надходять повідомлення про блокування міста Новоазовськ російськими військовими.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у себе в Twitter: "Зараз ми вочевидь спостерігаємо бої між регулярними силами Росії та України. Існує чітка назва цього".

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що треба дати пояснення повідомленням про появу російських військ на території України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і голова Європейської ради Герман ван Ромпей заявили про необхідність чинити тиск на Росію з боку Євросоюзу, щоб домогтися деескалації ситуації на сході України.

У США вважають, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях.